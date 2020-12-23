В Москве начнут действовать электронные рецепты на лекарства

https://static.news.ru/photo/68ae1bc6-44fd-11eb-a3fe-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

В 2021 году московские аптеки подключат к Единой медицинской информационно-аналитической системе (ЕМИАС), а выписку рецептов на лекарственные препараты переведут в электронный вид. Соответствующее постановление подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

Новая система электронных рецептов станет единым информационным инструментом для эффективного взаимодействия врача, пациента и фармацевта и позволит полностью исключить из оборота бумажные рецепты, — говорится в сообщении пресс-службы мэрии.

В данный момент московские врачи уже оформляют электронные рецепты с помощью ЕМИАС, однако для предъявления в аптеке их необходимо распечатывать. После того как система заработает, пациент будет предъявлять фармацевту в аптеке только специальный QR-код на экране мобильного устройства.

Информацию о выписанных рецептах, дозировку препаратов и рекомендации по их приёму можно будет получить в личном кабинете на портале mos.ru, в мобильном приложении ЕМИАС.ИНФО и в информационном киоске поликлиники.

Система электронных рецептов должна исключить подделку и многократный отпуск препарата по одному и тому же рецепту, а также обеспечить их сохранность.

По желанию пациенты смогут получать у врача и традиционные рецепты на бумаге.

Как писал NEWS.ru, в электронные медицинские карты москвичей добавили новую функцию, которая позволяет передавать данные о показателях здоровья с гаджетов пациентов: фитнес-браслетов, умных весов и других. Настроить передачу данных можно на портале ЕМИАС.ИНФО, медкарты умеют взаимодействовать с приложениями Apple Health и Google Fit. Также в базу данных можно вручную вносить личные сведения о температуре тела, пульсе, артериальном давлении, уровне кислорода и сахара в крови. Эта информация будет учитываться врачами и способна помочь медикам быстрее определять состояние пациента.