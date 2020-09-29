В Москве начался второй этап вакцинации от COVID-19

https://static.news.ru/photo/7a19988c-02ee-11eb-b8ad-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Второй этап вакцинации от коронавируса в рамках пострегистрационных исследований начался в Москве. Как сообщила заммэра столицы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова, второй компонент прививки получили уже шесть человек. Всего 30 сентября планируется вакцинировать порядка 20 человек.

«Спутник V» является двухкомпонентной вакциной, и вторая прививка необходима для усиления иммунного ответа, полученного в результате первого введения, — цитирует «Москва 24» Ракову.

По её словам, в рамках первого этапа вакцинировались более 5,7 тыс. человек, подавляющее большинство добровольцев чувствуют себя хорошо. Ракова уточнила, что все вакцинированные будут наблюдаться у врачей в течение полугода. В случае необходимости они могут информировать о своём состоянии через мобильное приложение или телефонную связь.

Подать заявку для участия в пострегистрационных исследованиях вакцины от коронавируса можно на портале mos.ru. Претенденты должны быть старше 18 лет, не болеть острыми респираторными заболеваниями и не иметь контактов с заболевшими коронавирусом, исключением также стала беременность.

Как писал NEWS.ru, министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что прививки от гриппа получили уже почти 25 млн россиян, в том числе почти 10 млн детей. По его словам, вакцины против гриппа в объёме 10 млн доз для детей и 24 млн доз для взрослых поступили во все субъекты РФ. Более 5,5 тыс. человек привиты от COVID-19 в московских больницах. Кроме того, министр добавил, что вакцинации подлежат все дети в возрасте с шести месяцев.

При этом замдиректора ФБУН «Центральный научно-исследовательский институт эпидемиологии» Роспотребнадзора Александр Горелов заявил, что грипп и коронавирус могут усилить, ослабить или же вовсе «не заметить» друг друга. На сегодняшний день неизвестно, как они будут взаимодействовать.