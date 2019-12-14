https://static.news.ru/photo/087dfc3a-1f10-11ea-b678-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

На столичном портале «Активный гражданин» началось голосование по продлению Коммунарской линии метро до Троицка. Жители должны выбрать расположение конечной станции.

Жители выберут расположение конечной станции: на Калужском шоссе (напротив Городской улицы) или на Октябрьском проспекте (напротив дома 12, строения 47), — сообщается на сайте мэра Москвы.

Столичные власти выразили готовность поддержать решение москвичей, которые путём голосования выберут, сколько станций метро будет в Троицком округе — одна или две.

Голосование продлится до 20:00 16 декабря. Для участия в нём зарегистрировались 4696 человек.

Как писал NEWS.ru, ранее жители столицы могли поделиться своим мнением о строительстве Коммунарской линии метро. Горожан просили рассказать, поддерживают ли они возведение новой ветки, какой вид транспорта они предпочитают и как часто бывают в районах прохождения новой линии. Длина новой ветки, на которой расположатся 16 станций, составит более 30 км. Она будет связана с тремя другими ветками и Московским центральным кольцом.