В Москве начали повышать температуру в домах в преддверии похолодания

https://static.news.ru/photo/014a7030-51ad-11eb-8d6a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sonja Krebs/imageBROKER.com/Global Look Press

Городские службы Москвы приступили к поэтапному повышению температуры в системе отопления из-за предстоящего резкого похолодания. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Согласно прогнозам синоптиков, в ближайшие дни в столичном регионе ожидаются сильные морозы. Поэтому принято решение скорректировать температуру теплоносителя в системе теплоснабжения. Сегодня специалисты приступили к её поэтапному повышению, — цитирует его РИА Новости.

Бирюков напомнил, что технологические режимы системы централизованного теплоснабжения выбирают в соответствии с температурой на улице. При этом тепло регулируется двумя способами — повышением/понижением температуры воды в батареях или увеличением/сокращением её объёмов.

Сам же процесс проходит под контролем диспетчерских служб в автоматическом режиме на основании показателей термометров.

Как писал NEWS.ru, ведущий сотрудник Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что на следующей неделе в столице синоптики прогнозируют ночные температуры до минус 20–27, дневные — до минус 15–17 градусов.