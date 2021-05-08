В Москве начали отключать отопление

https://static.news.ru/photo/d459bed4-b159-11eb-bee5-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В течение пяти дней начиная с 10 мая в жилых домах и зданиях Москвы отключат отопление. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова.

С учётом погоды принято решение приступить 10 мая к переводу столичной системы теплоснабжения на летний режим работы, — заявил Бирюков.

Он сослался на федеральное законодательство, согласно которому решение об окончании отопительного сезона принимается, когда в течение пяти дней среднесуточная температура воздуха не опускается ниже 8 градусов. Отопление, по его словам, отключается поэтапно и процесс этот занимает не более пяти дней.

Бирюков уточнил, что в Москве предстоит отключить отопление более чем в 74 тысячах зданий, из которых 34 тысячи — жилые дома. В первую очередь от тепла отключат промышленные и административные объекты, затем — жилые здания, и в последнюю очередь — школы, детские дошкольные и лечебные учреждения.

Ранее исполнительный директор некоммерческого партнёрства «ЖКХ Контроль» Светлана Разворотнева рассказала, как можно избежать лишних трат на услуги ЖКХ. Для этого, по её словам, нужно обзавестись автоматизированным узлом управления системой отопления. Около 20% поступающего в дома тепла — это «перетопы», то есть тепло, которое не нужно. Эффективно бороться с такими явлениями можно, только установив аппаратуру погодного регулирования, рассказала она. Жильцы могут потратить на это средства, предназначенные для капремонта, получить компенсацию до 5 млн рублей из Фонда содействия реформированию ЖКХ либо заключить энергосервисный контракт.