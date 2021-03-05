В Москве может появиться площадь Галины Улановой

https://static.news.ru/photo/f8d517a6-7da4-11eb-b954-96000091f725_660.jpg Галина Уланова Фото: Russian Look/Global Look Press

В российской столице могут назвать одну из площадей именем легендарной советской балерины Галины Улановой. Об этом сообщили в Городской межведомственной комиссии по наименованию территориальных единиц, улиц, станций метрополитена, организаций и других объектов города Москвы.

Решение о том, что ещё одной площади в городе присвоят название, приняли в феврале, рассказал доктор исторических наук, член Городской межведомственной комиссии по наименованию территориальных единиц, улиц, станций метрополитена, организаций и других объектов города Москвы при правительстве Москвы Константин Аверьянов.

В ближайшем будущем у нас появится площадь Галины Улановой, известной балерины. На комиссии было рассмотрено, буквально полмесяца назад, — сказал Аверьянов «Москве 24».

При этом когда площадь Улановой станет новой точкой на карте, пока неизвестно. По словам Аверьянова, решится этот вопрос на заседании правительства. Он также оставил в секрете, какая именно площадь получит имя Улановой. Но, по его словам, с местом уже определились, оно находится «недалеко от дома, где она жила».

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