В Москве мотоциклистам запретили ездить ночью в районе Патриарших прудов

https://static.news.ru/photo/c2b04640-fb37-11ea-99ab-fa163e074e61_660.jpg Фото: АГН «Москва»

После того как жители одного из самых дорогих районов столицы начали жаловаться на шум, движение мотоциклов в районе Патриарших прудов ночью запретили. Об этом сообщили в пресс-службе ЦОДД.

Там отметили, что ограничение такого типа вводится в Москве впервые.

Здесь движение всегда очень оживлённое — это излюбленное место горожан. Жители обращались к нам, в ГИБДД и префектуру с жалобами. Шум от мотоциклистов мешает в ночное время. На окружной комиссии был рассмотрен этот вопрос, после чего приняли решение ограничить движение мотоциклистов в ночное время. Запрет действует с 22:00 до 07:00, — приводит ТАСС сообщение пресс-службы.

Как заверили в ЦОДД, в дневное и вечернее время мотоциклисты могут свободно перемещаться в районе Патриарших.

Как писал NEWS.ru, в Москве планируется запустить цифровой сервис «Народный каршеринг», который позволит любому московскому автовладельцу сдать свою машину в аренду на время, когда он ей не пользуется, сообщил заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.