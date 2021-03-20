В Москве известного баскетболиста Никиту Шабалкина сбила машина

https://static.news.ru/photo/0ba3cec8-8984-11eb-9e7c-96000091f725_660.jpg Никита Шабалкин Фото: lokobasket/vk.com

Баскетболиста клуба «Локомотив-Кубань» Никиту Шабалкина сбил водитель такси в Москве.

Инцидент произошёл на 3-й Тверской-Ямской улице. Такси наехало на Шабалкина, когда он переходил дорогу рядом с пешеходным переходом. Однако спортсмен успел пересечь проезжую часть до тех пор, пока не погас разрешающий сигнал светофора.

Возмущённый таксист обругал спортсмена, тот ответил. В итоге водитель, резко стартовав с места, «усадил» Шабалкина на капот и протащил порядка 15 метров.

Сразу после наезда машина скрылась. Сейчас баскетболиста везут в больницу с травмами коленей и голеностопа. Полиция начала поиски таксиста.

Как писал NEWS.ru, на востоке Москвы иномарка врезалась в автобус, стоявший на автобусной остановке. В результате удара общественный транспорт отбросило в сторону. Два пешехода получили травмы разной степени тяжести.