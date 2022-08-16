На северо-западе Москвы водитель и трое пассажиров каршеринга избили трех сотрудников ДПС, остановивших их для проверки документов, сообщает ТАСС. По словам представителя главка СК по региону Юлии Ивановой, инцидент произошел вечером 14 августа на улице Нижние Мневники.

Водитель, а также трое пассажиров машины вступили в конфликт с сотрудниками дорожно-патрульной службы, в ходе которого совместно применили насилие в отношении трех сотрудников полиции и нанесли им множественные телесные повреждения, — сообщила Иванова.