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В Москве из-за пожара эвакуировали людей из «Ашана»

21:04, 18 апреля 2020

Людей эвакуировали из магазина «Ашан» на улице Вавилова в Москве из-за пожара.

Как отметили в экстренных службах, пожар возник на подземной парковке. По словам источника, пожарные уже нашли очаг возгорания и потушили пожар.

Из магазина эвакуировали людей, цитирует сообщение источника ТАСС.

Как писал NEWS.ru, в Москве пожарным удалось потушить возгорание кровли одного из хостелов на юге города.Как отметили в администрации хостела, в здании находились 20 человек. Все они смогли самостоятельно выйти.

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