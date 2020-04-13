В Москве из-за коронавируса отменили салют в честь освобождения Вены

https://static.news.ru/photo/cfca2300-7db5-11ea-a7ad-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Памятный фейерверк в честь 75-летия освобождения Вены от немецко-фашистских войск, который должен был состояться на Поклонной горе в столице отменён. Это связано с введением режима повышенной готовности для предотвращения распространения коронавирусной инфекции. Об этом в сообщили в Минобороны России.

Из-за введения в связи с мерами борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции в городе Москве режима повышенной готовности и ограничений на передвижение граждан и транспорта праздничный салют 13 апреля на Поклонной горе в ознаменование памятной даты освобождения столицы Австрии от немецко-фашистских захватчиков отменен, — цитирует российское военное ведомство ТАСС.

В России коронавирусом заболели уже 18 328 человек. За последние сутки число инфицированных возросло на 2558 человек. Не справились с болезнью 148 пациентов. В Москве, где больше всего заболевших жителей страны, сейчас 11 513 случаев COVID-19. 837 человек выздоровели, жертвами опасной болезни стали 82 пациента.

Как писал NEWS.ru, туристы смогут возобновить путешествия по миру, отменённые из-за пандемии коронавируса, не раньше начала осени текущего года.