https://static.news.ru/photo/45876814-6b91-11ea-ae58-fa163e074e61_660.jpg Фото: Зыков Кирилл/АГН «Москва»

В дополнение к действующим инфекционным больницам и медицинскому комплексу в Коммунарке власти столицы намерены подготовить ещё порядка десяти корпусов других медучреждений для приёма пациентов с подозрением на коронавирус. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

Не любое помещение может быть использовано для работы с больными коронавирусом. Каждую койку мы хотим обеспечить медицинскими газами, чтобы у каждого больного был доступ к кислороду, — цитируют «Ведомости» Ракову.

Она добавила, что в больницах также должны быть «санитарные шлюзы», позволяющие отделять «грязные» и «чистые» зоны. По данным заммэра, два дополнительных стационара уже готовы. Пациентов с коронавирусом будут принимать в челюстно-лицевом госпитале и госпитале НИИ им. Склифосовского.

Как писал NEWS.ru, инфекционный центр для заразившихся коронавирусом в Новой Москве будет достроен и открыт в течение месяца, что быстрее обычного в 6–8 раз. Об этом заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв. Он отметил, что если обычно для возведения такого объекта требуется 6–8 месяцев, то сейчас строители уложатся в месяц. В настоящее время в круглосуточном режиме на строительстве инфекционного центра задействовано около 5 тысяч человек и 1,2 тысячи строительных машин, заняты специалисты 35 строительных компаний. Работы развёрнуты по всем блокам и корпусам будущего центра. Кроме того, ведётся строительство общежития для медиков на 2 тысячи мест.

ВОЗ объявила пандемией вспышку коронавирусной инфекции COVID-19 11 марта. По последним данным, по всему миру заразились более 277 тысяч человек, более 11 тысяч из них умерли. В России зарегистрировано 253 заражённых.