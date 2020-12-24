В Москве госпитализируют около двух тысяч пациентов с COVID-19 в сутки

https://static.news.ru/photo/3a337410-45fe-11eb-ad59-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Каждые 24 часа в столичные больницы попадают около двух тысяч горожан с коронавирусом. Об этом сообщил московский мэр Сергей Собянин.

Побили мы два негативных рекорда — это по количеству вновь выявленных заболевших, это, действительно, больше восьми тысяч, и около двух тысяч госпитализаций в сутки, — сказал Собянин в эфире телеканала «Россия 24».

На территории России за прошедшие сутки медицинские специалисты выявили новый рекордный суточный прирост случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа. В течение последних 24 часов COVID-19 был диагностирован у 29 935 граждан РФ.

В общей сложности с начала пандемии в стране коронавирусом заразились 2 963 688 человек. Как сообщили в оперштабе, за сутки из российских больниц по выздоровлении были выписаны 26 890 пациентов с ранее диагностированным COVID-19. Всего за период распространения болезни с ней смогли справиться 2 370 857 россиян.

Собянин также сообщил, что в столице для пациентов с коронавирусом откроются ещё три больших больничных корпуса. По его словам, это делается для подстраховки, передавал NEWS.ru.