В Москве ещё 84 пациента вылечились от коронавируса

https://static.news.ru/photo/f203daee-820e-11ea-b863-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

За последние сутки из московских больниц выписали ещё 84 пациента, у которых ранее была подтверждена коронавирусная инфекция. Всего в столице вылечились от COVID-19 1763 человека. Об этом сообщила заммэра Москвы Анастасия Ракова.

За прошедшие сутки после прохождения лечения от коронавируса выздоровели ещё 84 человека. Всего количество людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось уже до 1763, — цитирует ТАСС Ракову.

В оперативном штабе столицы сообщили, что по предложению Клинического комитета для борьбы с инфекцией начали использовать новый метод — переливание плазмы уже переболевших коронавирусом.

Как писал NEWS.ru, донорам крови с антителами на COVID-19 столичные власти введут выплаты: за каждые 150 мл плазмы — 1250 рублей, за 600 мл — 5000 рублей. Первые процедуры переливания плазмы в Москве были проведены на прошлой неделе, эксперты утверждают, что антитела, которые содержатся в крови переболевших коронавирусом людей, помогают справиться с инфекцией. Уточняется, что объём разовой донации должен составить не менее 300 и не более 600 миллилитров (+/-10%). Донором плазмы может стать человек 18-55 лет, не имеющий хронических заболеваний, с отрицательными анализами на ВИЧ, гепатиты В и С.