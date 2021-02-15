В Москве девушка выжила после падения с шестнадцатого этажа

https://static.news.ru/photo/d4be18da-6f9a-11eb-8f82-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

На востоке Москвы девушка осталась жива после падения с 16-го этажа. Девушка попала на заснеженный козырёк.

По предварительной информации, женщина выпала из окна 16-го этажа на козырёк подъезда жилого дома, — цитирует РИА Новости сообщение.

Отмечается, что девушку госпитализировали. На данный момент врачи борются за её жизнь. Правоохранительные органы начали проверку инцидента.

Ранее сообщалось, что в Томске шестилетняя девочка упала с четвёртого этажа и не получила серьёзных травм. Ребёнок приземлился в сугроб, отряхнулся, затем вернулся домой.

Как писал NEWS.ru, врачи скорой помощи шутят: если взрослый человек упал с большой высоты и остался жив, окна в реанимобиле нужно открывать. Пьяные граждане выживают после «полётов» в несколько раз чаще, чем трезвые.

Врач петербургской скорой помощи Сергей Захаревич объясняет, что алкоголь расслабляет мышцы, что значительно сокращает силу удара. Также горячительные напитки притупляют чувство страха, и человек не успевает испугаться.