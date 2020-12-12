В Москве декабрь выполнил норму «по солнцу» на 300%

https://static.news.ru/photo/f13e446e-3c76-11eb-8087-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Последний месяц 2020 года стал самым солнечным в истории наблюдений по столице. План по солнечным дням выполнен на 300%. Об этом сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По словам синоптика, в графе «облачность» в дневнике московской погоды всё время стояло «ясно». Таким образом, время солнечного сияния составляет более 55 часов, что в три раза дольше положенного, приводит его слова РИА Новости.

До настоящего момента рекордсменом по солнечным дням был декабрь 2002 года. Тогда солнце светило 51 час. Что касается трёх предыдущих лет, то они немного не дотягивали до нормы. В декабре 2017 года солнца было мало — оно светило шесть минут (0,6% от нормы), в 2018 году — 12 часов (67% от нормы), а в 2019-м — восемь часов (44% от нормы).

Ранее стало известно, что в середине декабря Москву накроют обильные снегопады. По словам Тишковца, за неделю ожидается до 15–20 мм осадков. К следующим выходным в Москве на земле сформируется снежный покров высотой до 7–12 см.

При этом Тишковец отметил, что температурный фон будет довольно мягким и очень комфортным: в среднем ночью минус 3–8, днём от 0 до минус 5, писал NEWS.ru.