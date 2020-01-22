https://static.news.ru/photo/961307e6-3d12-11ea-b1ec-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

На юге Москвы, в одной из квартир многоэтажного дома по улице Восточная заперлась женщина и через окно угрожает выбросить своего правнука. Со слов очевидцев, она ещё и угрожает ребёнку ножом.

Поступила информация о ситуации в квартире на Восточной улице, где существует угроза жизни и здоровью ребёнка. На месте работают полицейские и представители соцслужб, — сообщил NEWS.ru источник в экстренных службах столицы.

По некоторым данным, мать мальчика ведёт переговоры с пенсионеркой через дверь квартиры на третьем этаже, но пока возможности попасть в жилище нет. На место происшествия выехали следователи.

Как писал NEWS.ru, жителя Североуральска оправдали в городском суде после того, как он выбросил трёхмесячного младенца из окна. В действиях мужчины суд не обнаружил состава преступления. В настоящее время мать ребёнка подала апелляцию. Она ушла в магазин, оставив малыша в компании своего нетрезвого знакомого. Мужчина разбил окно и выбросил ребёнка. Младенец не разбился благодаря чудом среагировавшему прохожему, который смог поймать малыша.