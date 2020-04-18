В Москве аннулировали 554 пропуска у тех, кто должен соблюдать самоизоляцию

https://static.news.ru/photo/e06ea9ec-8166-11ea-a020-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Столичные власти отменили действие 554 цифровых пропусков у жителей города, которые заражены COVID-19 или контактировал с заболевшими и, по установленным правилам, должны соблюдать карантинные меры и не выходить на улицу. Об этом сообщил глава департамента информационных технологий Москвы Эдуард Лысенко.

554 цифровых пропуска аннулированы у граждан, заражённых коронавирусом, или проживающих с ними, которые должны соблюдать обязательную самоизоляцию, — приводит слова Лысенко ТАСС.

С 15 апреля в Москве заработала пропускная система. Разрешения необходимы для поездок на транспорте — как личном, так и общественном. Как отметил мэр Сергей Собянин, власти решились на введение цифровых пропусков из-за ускорения темпов распространения коронавирусной инфекции. Пропуска необходимы и для выхода на улицу.

К этому дню в мире коронавирусом заразились более 2,2 млн человек. Жертвами болезни стали свыше 154 тыс. человек. В России на 18 апреля — 36 793 подтверждённых случаев COVID-19. За последние сутки заболели ещё 4785 жителей страны. 3057 пациентов выздоровели и выписались из стационаров. 313 заболевшим победить коронавирус не удалось. В Москве, где наибольшее число заразившихся, случаев коронавирусной инфекции сейчас 20 754. 1679 выздоровели, 148 умерли.

Как писал NEWS.ru, ранее в Подмосковье проверили на наличие пропусков уже более 170 тыс. автомобилей.