В Московском зоопарке показали, как панда Диндин радовалась снегопаду

https://static.news.ru/photo/64ce9218-7074-11eb-bff7-96000091f725_660.jpg Фото: MoscowZoo/facebook.com

Панда Диндин в Московском зоопарке во время снегопада радовалась стихии. Видео выложили в Сеть.

В Интернете появилось видео того, как панда Диндин в Московском зоопарке радуется снежной стихии. И хотя для большинства обитателей зоопарка столичный снегопад стал обузой, поскольку надо было топтать тропы и рыть новые норы, для неё это стало сплошным развлечением.

Можно кататься с горки, со всего размаха плюхаться в сугробы, можно найти самый интересный снежок и долго играть с ним. А ещё погонять шину, завалить ёлку, растрясти качели... в общем, дел очень много, — рассказали работники зоопарка в соцсетях.

Как писал NEWS.ru, в прошлом году в Московском зоопарке самец панды сделал валентинку для своей подруги. Животное по кличке Жуи раскрасило деревянное сердечко для своей избранницы Диндин.

Большие панды начали «брать уроки живописи» ещё в конце 2019 года, сообщили в пресс-службе зоопарка. Такие тренинги, как правило, проводятся с приматами, ластоногими, слонами и некоторыми представителями семейства медвежьих.

Что касается Жуи, то ему больше всего нравится рисовать красным цветом.