В московском транспорте введут автоматические проверки пропусков

https://static.news.ru/photo/7391e716-7f3c-11ea-a9bb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы сообщили, что проверка пропусков на городском транспорте будет осуществляться в автоматическом режиме — через карты «Тройка», «Стрелка» или социальную карту.

Мы проработали перевод проверки пропусков полностью в автоматический режим. Это будет делаться через «Тройку», «Стрелку» или социальную карту, — говорится в Telegram-канале департамента транспорта Москвы.

В ведомстве отметили, что вводить систему будут поэтапно, а уже сейчас к проверке пропусков привлечены контролёры ГКУ «Организатор перевозок».

Как писал NEWS.ru, мэр Москвы Сергей Собянин отреагировал на утреннее столпотворение в метро, вызванное проверкой у пассажиров цифровых пропусков. Он заявил о необходимости перехода к автоматизированному контролю таких пропусков. Мэр столицы также сообщил, что переговорил с начальником ГУВД и попросил организовать работу правоохранителей таким образом, чтобы проверки не приводили к массовому скоплению людей, так как «в нынешней ситуации это очень критично».

15 апреля в Москве заработала пропускная система, введённая из-за режима самоизоляции на фоне пандемии коронавируса. В утреннее время на некоторых станциях столичного метро образовались длинные очереди из людей из-за проверки пропусков. Возле многих платформ пробки из граждан начинались уже на улице.