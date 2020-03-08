https://static.news.ru/photo/ebb75d5e-6130-11ea-97e0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Московский метрополитен опроверг информацию, что на некоторых станциях не действует обещанный женщинам бесплатный проезд 8 марта. Сообщения об этом появились ранее в соцсетях.

Проезд в метро и МЦК для всех женщин 8 марта бесплатный. Для того чтобы воспользоваться подарком, необходимо пройти через один из открытых турникетов, — сообщили РИА Новости в пресс-службе Московского метрополитена.

При этом в метро подчеркнули, что такой проход организован на каждой станции. Пассажирок призвали быть внимательными, не прикладывать карты для оплаты проезда, а искать открытый турникет, отмеченный праздничным стикером.

Как писал NEWS.ru, мэр Москвы Сергей Собянин поздравил горожанок с Международным женским днём. Глава столицы обнародовал поздравление 8 марта на своей официальной странице в социальной сети. Собянин отметил, что именно женщины вдохновляют мужчин на благородные поступки и покорение новых вершин. Также мэр поблагодарил москвичек за тепло и уют, который они создают в столице.