В московском метро мужчина метнул бутылку в поезд

https://static.news.ru/photo/3ef7feac-704d-11eb-b4fb-96000091f725_660.jpg Фото: АГН «Москва»

Столичные полицейские задержали пассажира метрополитена, который швырнул стеклянную бутылку в проезжавший мимо станции «Пятницкое шоссе» состав. «Снаряд» угодил прямо в лобовое стекло локомотива. Об этом сообщили в ГУ МВД Москвы.

Злоумышленником оказался 36-летний мужчина. Его доставили в участок для возбуждения уголовного дела о хулиганстве. Подозреваемый теперь будет находиться под подпиской о невыезде. Поезд после «атаки» пришлось снять с Арбатско-Покровской линии.

По словам правоохранителей, мужчина действал без какой-либо причины. Сам хулиган после признался «360», что был сильно пьян, когда решил швырнуть бутылку в переполненный пассажирами состав. Как в свою очередь отмечают в столичном главке, дебошир своими действиями нарушил нормальную работу поездов и создал угрозу жизни и здоровью машиниста и пассажиров.

А вот вечером 7 февраля в Московском метрополитене и вовсе произошла массовая драка. Потасовка началась около 19:00 в вагоне поезда, а затем перенеслась в вестибюль. Во время конфликта неизвестные избили двух мужчин металлической битой в вагоне поезда, а после добили руками и ногами. Избитыми являются 29-летний и 30-летние уроженцы Таджикистана, которые работают на одной из столичных строек, сообщал NEWS.ru.