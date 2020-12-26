Тайные комнаты нашли в нарушившем противоэпидемические меры баре

https://static.news.ru/photo/cc6e486c-478b-11eb-808e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В столичном баре Mendeleev оказались тайные комнаты, где посетители обслуживались после 23:00. Об этом заявил главный инспектор Объединения административно-технических инспекций Москвы (ОАТИ) Ян Поповский.

Комнаты были обнаружены не с первой попытки. В первый раз сотрудники бара отказались открывать дверь, после чего её вскрыли кувалдой. В ходе повторного рейда 26 декабря в 3:00 охрана уже сама открыла дверь, а в основных помещениях не было света и посетителей. Но проверяющие располагали информацией о находящихся внутри посетителях.

Под угрозой применения спецсредств к дверям охрана их открыла, в результате чего в ранее закрытых помещениях обнаружилось порядка 70 человек, которые находились в небольшом помещении запертыми. Эти люди распивали алкоголь, курили сигареты и кальян, — цитирует Поповского РИА Новости.

Он добавил, что плотность людей была такова, что некоторые сидели друг у друга на коленях. Это явное нарушение мер противопожарной и санитарной безопасности. Соответствующие уведомления будут отправлены в Роспотребнадзор и противопожарные органы.

За пренебрежение средствами индивидуальной защиты для граждан предусмотрен штраф в размере четырёх тысяч рублей, а для юридических лиц — штраф до 300 тысяч рублей. При повторном нарушении штраф может вырасти до 1 млн рублей, а работа заведения будет приостановлена на 90 суток.

Ранее NEWS.ru писал, что в Москве заведениям общепита разрешили работать до полуночи. При этом вход в них закрывается в 23:00. Накануне новогодних праздников московские власти усилят контроль за соблюдением ограничительных мер, введённых в связи с распространением коронавируса. Будут проводиться проверки соблюдения масочно-перчаточного режима и социальной дистанции в торговых центрах, магазинах, на рынках и ярмарках, на катках, в кафе, ресторанах и других развлекательных заведениях.