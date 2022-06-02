В Московской области внедрят систему распознавания силуэтов Власти Московской области внедрят платформу NtechLab, способную распознавать силуэты

Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Власти Подмосковья и двух других регионов (их название не раскрывается) внедряют систему видеоаналитики NtechLab, способную распознавать силуэты, пишет «Коммерсант». Сообщается, что платформа функционирует уже на 200 локациях. Ее цель — отслеживание загруженности объектов и обеспечение безопасности.

Специализированное программное обеспечение с искусственным интеллектом при интеграции с городскими камерами может, например, посчитать число посетителей и проанализировать маршруты их перемещения, — сказали в NtechLab.

Разработчики уточнили, что доступ к данным получат сотрудники оперативных служб и адвокаты.

Заместитель министра государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Вячеслав Метелев указал изданию, что благодаря данной технологии контроль за безопасностью граждан выйдет на новый уровень.

Ранее NtechLab представила проект по защите школ, её тестировали в Самаре. Специальные камеры видеонаблюдения для распознавания потенциальных стрелков установят в районах нахождения школ в России. Функционирование системы заключается в том, что камера, распознающая человека с оружием, немедленно подаёт сигнал на пульт школьной охраны. Если охранник вовремя не отреагирует, система автоматически заблокирует вход в школу, подаст сигнал тревоги внутри учебного заведения, а также сообщит об угрозе в полицию.