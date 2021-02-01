В Мосгорсуде объяснили, почему заседание по делу Навального пройдёт у них

https://static.news.ru/photo/5267361a-64a9-11eb-8e7c-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Заседание по вопросу о замене условного наказания оппозиционеру Алексею Навальному на реальное перенесли из Симоновского районного суда столицы в Мосгорсуд. Это объяснили наличием большого зала для заседаний, который способен вместить больше журналистов, освещающих этот процесс.

Это делается в целях соблюдения открытости и гласности судебного производства и противодействия коронавирусу. У нас просто большие залы. Прессы можем больше допустить, — заявили изданию «Подъём» в Мосгорсуде.

В пресс-службе суда не смогли уточнить точное число представителей СМИ, которых допустят на заседание, так как заявки ещё поступают. Навальный будет присутствовать на суде лично.

Политик вернулся из Германии в Россию 17 января. Сразу по прибытии он был задержан на паспортном контроле в аэропорту. Во ФСИН заявили, что оппозиционера задержали за отказ исполнять требования суда и из-за уклонения от контроля уголовно-исполнительной инспекции — он не отмечался в российской полиции, когда лечился в Германии после отравления. Ему могут заменить условный срок по делу «Ив Роше» на реальный. 18 января в актовом зале отделения полиции в Химках прошло заседание суда, на котором Навального арестовали на 30 суток.

В воскресенье, 31 января, в его поддержку по стране прошли массовые акции протеста. В результате на митингах силовики задержали более пяти тысяч человек.

Как писал NEWS.ru, на следующий день после проведения акций протеста выяснилось, что Навального выдвинули на соискательство Нобелевской премии мира. Эта инициатива принадлежит группе российских учёных. Выдвижение Навального на премию было одобрено норвежским политиком Оле Эльвестуенем. Конкурентами политика станут Грета Тунберг, движение Black Lives Matter, политические активисты из Белоруссии (Светлана Тихановская, Вероника Цепкало и Мария Колесникова) и не только. Лауреат станет известен в октябре.