В Мордовии зафиксировали резкий рост пациентов с пневмонией

https://static.news.ru/photo/62d96f26-9ce6-11ea-9334-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Мордовии с начала мая медики выявили около 2,2 тысячи человек с пневмонией на фоне распространения коронавирусной инфекции.

За май 2019 года в республике зафиксированы 266 случаев пневмонии. В мае 2020 года ежедневно госпитализируется по 100 и более человек. С 1 апреля зафиксировано уже 2,2 тысячи случаев, — цитирует РИА Новости главу региона Владимира Волкова, выступившего на совещании с руководителями районов.

По его словам, за последние сутки в Мордовии зарегистрировано 32 случая коронавируса. Десять человек из числа новых подтверждённых больных — люди старше 60 лет, четверо — моложе 30 лет. Самому пожилому с COVID-19 — 80 лет, а самой молодому — 18 лет.

Из 70 заразившихся в последние дни коронавирусом каждый третий — неработающий пенсионер. Это люди, которые должны находиться дома на самоизоляции или больничном. Поэтому прошу пожилых и граждан с хроническими заболеваниями воздержаться от любых выходов из дома, — подчеркнул Волков.

Ранее эксперты назвали регионы, где сложнее всего будет справиться с коронавирусом и его последствиями. Это Северный Кавказ, Забайкалье, Мордовия и Марий Эл, писал NEWS.ru.

ВОЗ объявила 11 марта 2020 года пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции, зародившейся в Китае в конце 2019 года. По последним данным, в мире коронавирусом заразились более 5,2 млн человек, погибли около 338 тысяч, выздоровели примерно 2,1 млн.

В России на 23 мая общее число инфицированных достигло 335 882 (+9434 за последние сутки), выздоровели 107 936 человек (+8111 за последние сутки), умерли 3388 человек (+139 за последние сутки). В Москве — 161 397 (+3190 за последние сутки) инфицированных, 47 413 выздоровели (+3831 за последние сутки), 1934 умерли (+67 за последние сутки).