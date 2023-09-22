В Мордовии выросло число пострадавших от отравления бытовым газом Число пострадавших от отравления бытовым газом в Мордовии выросло до 35

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Число пострадавших из-за отравления бытовым газом в медицинском колледже в Краснослободске в Мордовии увеличилось до 35, сообщает ТАСС со ссылкой на республиканское ГУ МЧС. Прежде сообщалось, что медицинская помощь потребовалась 17 учащимся.

По состоянию на 22:00 [мск] число пострадавших увеличено до 35, все пострадавшие легкой и средней степени тяжести, — цитирует агентство местное ГУ МЧС.

Днем 21 сентября в Краснослободскую районную больницу с признаками отравления газом обратились несколько учащихся местного колледжа. Среди них были несовершеннолетние. После осмотра несколько человек госпитализировали. Отмечалось, что угрозы их жизни нет.

СУ СК по Мордовии возбудил дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. В прокуратуре Мордовии начали проверку по информации о массовом отравлении учащихся.

Ранее сообщалось, что в медицинском колледже в мордовском городе Краснослободске среди пострадавших оказались девять детей, при этом пять человек попали в реанимацию. По данным местного управления МЧС, всем пострадавшим от 17 до 20 лет.