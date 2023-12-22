В Мордовии школьник снежком потушил Вечный огонь

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Мордовский школьник снежком потушил Вечный огонь, сообщает региональное управление МВД. Отмечается, что инцидент произошел 20 декабря в городе Рузаевке на улице Маяковского. Полиция проводит проверку. Семья, в которой воспитывается школьник, является благополучной.

В ходе проводимых мероприятий полицейские установили участника инцидента. Им оказался 10-летний подросток. Как пояснил мальчик инспекторам ПДН, проходя мимо мемориала, он решил бросить снежок, чтобы проверить, потухнет огонь или нет, — говорится в публикации.

Вечером 10 декабря в парке Красносельского района Петербурга школьники забросали снегом Вечный огонь. Как сообщила пресс-служба полиции Северной столицы, их действия попали в объектив камеры видеонаблюдения. На кадрах видны трое подростков у мемориала, один из которых дважды бросает в огонь большие комья снега. После того как пламя погасло, дети убежали.

Силовики задержали школьников, ими оказались братья 10 и 14 лет — граждане одного из государств ближнего зарубежья, а также другой 12-летний мальчик, который непосредственно бросал снежки в Вечный огонь. Позже суд принял решение депортировать семьи, поскольку они находились на территории России нелегально.