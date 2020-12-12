В Мордовии 31 декабря будет выходным днём

https://static.news.ru/photo/8b9c24c8-3c5d-11eb-9d7d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

На территории Мордовии 31 декабря будет выходным днём. Соответствующее распоряжение в субботу, 12 числа, подписал временно исполняющий обязанности главы региона Артём Здунов.

Ранее сообщалось, что последний день 2020 года будет выходным в Карелии, Ставропольском крае, Чувашии, Курской, Мурманской областях и ещё в нескольких регионах.

В Мордовии государственные служащие будут работать в субботу, 26 декабря. Этот рабочий день указано провести в сокращённом формате. Выходной переносится на 31 число. От врио главы региона всем руководителям государственных служб, органов местного самоуправления и организаций в Мордовии поступила рекомендация аналогично организовать рабочее время сотрудников с учётом предусмотренного выходного дня, передаёт РИА Новости.

Как писал NEWS.ru, в Кремле заявили, что официально последний день 2020 года является рабочим. Решение об объявлении его выходным местные власти могут принимать самостоятельно.

В прошлом году последний декабрьский день был объявлен выходным более чем в 15 регионах страны — в том числе в Крыму, Ставропольском крае, Магаданской и Орловской областях. Член Общественной палаты РФ Султан Хамзаев обратился к руководителям регионов сделать «подарок» народу и вновь сделать 31 декабря выходным.