В МОЭК рассказали об условиях включения отопления в Москве

https://static.news.ru/photo/ee7fe7bc-f6c8-11ea-a8b6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве не будут включать отопление, пока в столичном регионе не установится достаточно прохладная погода. Тепло появится в жилых домах при наступлении температуры ниже 8 градусов в течение пяти суток, сообщили в МОЭК.

По прогнозам синоптиков, к середине недели в Москве ожидается небольшое потепление. К среде потеплеет до 17–18 градусов, а в четверг — даже до 20 градусов. К 18 сентября в регионе похолодает до 5 градусов, а в городе — до 11–13 градусов.

Правительство Москвы принимает решение, выпускает соответствующее распоряжение, и мы в любое время готовы включить отопление, — сообщил «Москве 24» руководитель центрального диспетчерского управления ПАО «МОЭК» Валерий Маслов.

Он добавил, что резкое включение отопления невозможно, поскольку система требует плавной подачи горячей воды. Пуск тепла в дома рассчитан на пять дней.

Как писал NEWS.ru, Сергей Собянин сообщал, что столичная система ЖКХ полностью подготовлена к прохождению осенне-зимнего сезона. При этом сроки начала подготовительных работ к отопительному сезону в 2020 году сильно сдвинулись из-за пандемии коронавируса. В связи с этим возникла необходимость создания дополнительных бригад, сотрудники ЖКХ работали круглосуточно.