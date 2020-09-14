В МОЭК рассказали об условиях включения отопления в Москве

https://static.news.ru/photo/ee7fe7bc-f6c8-11ea-a8b6-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В Москве не будут включать отопление, пока в столичном регионе не установится достаточно прохладная погода. Тепло появится в жилых домах при наступлении температуры ниже 8 градусов в течение пяти суток, сообщили в МОЭК.
По прогнозам синоптиков, к середине недели в Москве ожидается небольшое потепление. К среде потеплеет до 17–18 градусов, а в четверг — даже до 20 градусов. К 18 сентября в регионе похолодает до 5 градусов, а в городе — до 11–13 градусов.
Правительство Москвы принимает решение, выпускает соответствующее распоряжение, и мы в любое время готовы включить отопление,— сообщил «Москве 24» руководитель центрального диспетчерского управления ПАО «МОЭК» Валерий Маслов.
Он добавил, что резкое включение отопления невозможно, поскольку система требует плавной подачи горячей воды. Пуск тепла в дома рассчитан на пять дней.
Как писал NEWS.ru, Сергей Собянин сообщал, что столичная система ЖКХ полностью подготовлена к прохождению осенне-зимнего сезона. При этом сроки начала подготовительных работ к отопительному сезону в 2020 году сильно сдвинулись из-за пандемии коронавируса. В связи с этим возникла необходимость создания дополнительных бригад, сотрудники ЖКХ работали круглосуточно.