Задержан подозреваемый в вымогательстве у миллиардера из списка Forbes

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Вадима Мошкович

В Подмосковье задержали мужчину, который подозревается в вымогательстве крупной суммы денег у миллиардера Вадима Мошковича, входящего в рейтинг журнала Forbes, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Подозреваемый является жителем города Клин. В отношении него возбуждено уголовное дело.

По словам собеседника агентства, подозреваемый требовал у бизнесмена 40 млн рублей. Взамен он обещал не распространять фотографии и данные переписки, порочащие честь и достоинство Мошковича. Тот обратился в полицию.

В ресторане на Рублевском шоссе во время передачи денег вымогатель был задержан, — сказал источник.

Telegram-канал «112» опубликовал видео задержания подозреваемого. По его сведениям, мужчину зовут Валерий Осташин, ему 49 лет.

Ранее сообщалось, что бывший главреда «Татлера» Ариан Романовский и коммерческий директор Ксении Собчак Кирилл Суханов обвиняются в вымогательстве у главы Ростеха Сергея Чемезова 11 млн рублей. Они требовали деньги в обмен на удаление данных о Чемезове в Telegram-канале «Тушите свет».

По данным СМИ, сама Собчак не имеет никакого статуса по уголовному делу о вымогательстве. У правоохранительных органов претензий к ней нет.