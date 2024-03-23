В МО нашли возможную причину «нахальства и безумия» украинских военных МО: атаковавшие Белгородскую область военные ВСУ могли быть под наркотиками

Фото: МО Украины

Атаковавшие границу Белгородской области украинские военные могли быть под наркотиками, так как шли в атаку «в полный рост», не боясь встречного огня, заявил командир подразделения группировки прикрытия государственной границы Российской Федерации. По его словам, противник действовал «нахально» и даже «безумно», передает ТАСС.

Если рассматривать противника, как он действовал, он действовал нахально. Действовал безумно <...> мы нанесли по нему огневое поражение. Само огневое поражение приносило ему большие потери. Но противник был то ли под наркотическим воздействием, то ли под воздействием каких-то психотропных веществ. Выдвигался в полный рост, не боясь огневого воздействия с нашей стороны, — рассказал командир.

Ранее заместитель председателя Госдумы Ирина Яровая отметила, что было проведено расследование деятельности американских биолабораторий на Украине. Выяснилось, что ВСУ используют наркотики. Поэтому, добавила она, российской армии приходится противостоять «зомби-машине».

До этого пленный солдат ВСУ Дмитрий Гирич признался, что в зоне боевых действий наркотики употребляет большое количество украинских военнослужащих. При этом запрещенными препаратами украинских бойцов снабжают волонтеры, пояснил он.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.