Пожар в многоквартирном доме Иркутска сняли на видео

Фото: vk.com/irk38mchs

В Иркутске загорелся двухэтажный многоквартирный деревянный дом, сообщили РЕН ТВ в экстренных службах. Ликвидацией пожара занимаются шесть пожарных расчетов. Всех жителей эвакуировали, информация о пострадавших не поступала.

В настоящее время специалисты устанавливают причины возгорания. Известно, что пожар начался на втором этаже. После огонь стал распространяться по остальной части дома. Затем пламя захватило крышу.

Для размещения и обогрева местных жителей городская администрация предоставила автобус.

Ранее на Кубани в станице Тбилисской загорелся ТЦ «Вега». Огнем была охвачена площадь около одной тысячи квадратных метров.

На кадрах, распространившихся по Сети, видно, что огонь охватил два этажа. Пламя было настолько мощным, что выбивало стекла и плавило перекрытия. Что стало причиной пожара, неизвестно. Пострадавших нет. Спасатели никого не эвакуировали — люди покинули здание самостоятельно.