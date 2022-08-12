В Минздраве установили причины смертности трудоспособных петербуржцев Минздрав РФ: чаще всего в Петербурге умирают от болезней кровообращения и коронавируса

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Чаще всего трудоспособные жители Санкт-Петербурга умирают от болезней системы кровообращения, коронавируса, новообразований, а также внешних причин (убийства, ДТП, отравления и т.п.), рассказал председатель комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец. Он также отметил, что в 2021 году причиной смерти каждого четвертого петербуржца стала коронавирусная инфекция, пишет «МК в Питере».

Врачи и чиновники рекомендуют не пренебрегать диспансеризацией, а также следовать советам лечащих врачей. Они напомнили, что пациентам, которые стоят на диспансерном учете, гарантирована бесплатная лекарственная терапия.

Чтобы снизить смертность от заболеваний, комитет по здравоохранению предложил ряд мер, включая совершенствование маршрутизации пациентов с инсультами и инфарктами, обновление автопарка ГССП и сокращение сроков ожидания по группам и профилям высокотехнологичной медпомощи в медорганизациях. Также планируется расширить возможности центров здоровья и отделений медицинской профилактики.

Врач-терапевт, кардиолог Филипп Кузьменко ранее предупредил об опасностях экстремальной жары. По его словам, при подобных климатических условиях резко возрастает смертность среди людей преклонного возраста, большинство из которых ранее переносили различные сердечно-сосудистые заболевания. Наиболее эффективным способом защититься от жары Кузьменко называет установку кондиционера или вентилятора.