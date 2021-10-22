В Минздраве Самары объяснили, почему введут локдаун раньше других регионов

В Самарской области локдаун начнётся 25 октября, потому что ситуация с коронавирусом в регионе ухудшается с июня. Сейчас ежесуточно фиксируют более 900 заболевших, рассказал глава самарского Минздрава Армен Бенян. Об этом сообщает «Политика Сегодня».

2021 год мы начинали с 305-307 заболевших в сутки, и планомерно этот показатель снижался, на майские праздники регистрировали всего 40-50 заболевших. А с начала июня болезнь вновь пошла в рост, который сегодня дает нам 900 и более случаев в сутки, — сообщил Бенян.

Помимо Самары, локдаун с 25 октября введут Курская, Нижегородская, Новгородская области и Пермский край. Москва и Московская область начнут его 28 октября. А например, в Мурманской области вводить ограничения не планируют вовсе.

Ранее врач-иммунолог Владимир Болибок заявил, что локдауном на одну неделю вряд ли можно будет ограничиться. По его мнению, продолжительность таких вынужденных выходных должна быть не менее трёх недель, чтобы как-то изменить ситуацию с коронавирусом.