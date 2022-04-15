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В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших в ДТП под Воронежем

09:12, 17 апреля 2022
В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших в ДТП под Воронежем Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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В Минздраве сообщили, что двое пострадавших в ДТП в Воронежской области находятся в тяжёлом состоянии. Ещё 11 человек наблюдаются в стационаре, их состояние оценивается как средней степени тяжести, передаёт «Интерфакс».

Авария в Новоусманском районе Воронежской области произошла 16 апреля на трассе М-4 «Дон». Микроавтобус, который развозил сотрудников одного из предприятий, столкнулсяс автобусом «Элиста — Санкт-Петербург». Всего внутри транспортных средств находился 51 человек, включая ребёнка.

В аварии погибли две женщины. Региональный Следственный комитет возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 3 ст. 238 УК РФ).

Ранее два человека скончались в результате столкновения микроавтобуса с легковым автомобилем на трассе М-7 «Волга» в Удмуртии. 14 пострадавших были госпитализированы. В микроавтобусе находились 13 человек.

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