В Минздраве призвали взвешенно подходить к отмене ограничений в регионах

https://static.news.ru/photo/c006c9e4-7767-11eb-8f37-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что необходимо взвешенно подходить к отмене в регионах ограничений, связанных с коронавирусом. Он подчеркнул, что пандемия ещё продолжается, несмотря на снижение количества случаев заражения.

Для защиты жизни и здоровья граждан, в регионах важно в соответствии с эпидобстановкой сохранять противоэпидемические мероприятия, — цитирует его РИА Новости.

Глава Минздрава отметил, что наиболее уязвимой группой населения являются граждане в возрасте старше 60 лет. В случае заболевания эти люди требуют приоритетной госпитализации и особого внимания. Министр добавил, что указанной категории лиц особенно важно пройти вакцинацию от коронавируса для защиты собственного здоровья.

Согласно последним данным, в России за сутки выявлено 11,1 тысячи новых случаев заражения COVID-19. Из больниц по выздоровлении выписано 16,1 тысячи пациентов, жертвами инфекции стали 446 человек. Всего с начала пандемии в стране коронавирусом заразились более 4,2 млн человек. Из них выздоровели свыше 3,7 млн и 84,8 тысячи скончались.

Ранее NEWS.ru писал, что в мэрии Москвы назвали сроки снятия коронавирусных ограничений. По словам замглавы администрации столицы Владимира Ефимова, значительная их часть может быть отменена к лету. При этом он уточнил, что такое возможно, если эпидемиологическая ситуация будет благоприятной.