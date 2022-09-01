Стало известно, что одна из девочек выжила после наезда мусоровоза в Истре Минздрав Московской области: вторая девочка выжила после наезда мусоровоза в подмосковной Истре

Фото: goistra/.vk.com

Одна из двух девочек, которую считали погибшей в ДТП с мусоровозом в подмосковной Истре, жива и находится в больнице в состоянии средней степени тяжести, заявили NEWS.ru в пресс-службе Минздрава Московской области. В ведомстве пояснили, что медики оказывают несовершеннолетней всю необходимую помощь, проводится комплекс диагностических мероприятий. Данную информацию подтвердили в истринской администрации.

Врачи оценивают состояние девочки как удовлетворительное. Помощь ей оказывают в истринской областной клинической больнице. Более подробной информации на данный момент нет, — сказали в администрации.

По данным Telegram-канала Readovka, девочка пережила клиническую смерть.

ДТП произошло 1 сентября около 8:40 утра мск на улице Ленина в Истре. Водитель мусоровоза сбил двух девочек трех и пяти лет при выезде с прилегающей территории. Одна из них скончалась на месте. Ранее в СМИ появились сообщения о том, что вторая девеочка скончалась от травм, полученных в результате наезда мусоровоза.

Позднее сотрудники полиции задержали водителя машины. Им оказался 33-летний мужчина. Возбуждено уголовное дело.

Также стало известно, что девочки, не имели регистрации в столичном регионе. Они переехали в Истру с матерью несколько дней назад. Дети не были зарегистрированы ни в одном дошкольном учреждении.