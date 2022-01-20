В Минздраве Новосибирской области рассказали, как выявляют «омикрон»

Около 5% положительных тестов на коронавирус в Новосибирской области отправляют в лабораторию для выявления штаммов «дельта» или «омикрон», рассказал министр здравоохранения региона Константин Хальзов. Он подчеркнул, что на данный момент положительных результатов на «омикрон» выявлено не было, пишет Сиб.фм.

То, что он к нам придёт, мы не сомневаемся. Осталось только его выявить, секвенировать, подтвердить. Тот факт, что в Новосибирской области ещё не выявлен «омикрон», не означает, что мы к нему не готовимся, — подчеркнул Хальзов.

Он добавил, что инфицированных «омикроном» и «дельтой» будут лечить одинаково, так как разницы в процедуре оказания медицинской помощи при разных штаммах COVID нет.

Ранее представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович заявила, что новый штамм коронавируса «омикрон» может оказаться не таким серьёзным, как его предшественники. Тому есть свидетельства, отметила она. Вуйнович добавила, что от тяжёлой формы коронавируса вакцины защищают хорошо, но только в первые шесть месяцев. Затем защита становится слабее, подчеркнула представитель ВОЗ.