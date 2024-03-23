В Минздраве назвали число тяжело раненных в результате теракта в «Крокусе» Мурашко: 44 пострадавших находятся в тяжелом состоянии

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что 44 пострадавших при теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле» находятся в тяжелом состоянии, передает ТАСС. Кроме того, медики оценивают состояние еще 16 человек как крайне тяжелое, среди них — один ребенок

По оперативным данным, в стационарах Московской области, Москвы и федеральных медорганизаций оказывается медицинская помощь 107 пострадавшим в теракте, в том числе 4 детям. Состояние 16 пострадавших, среди которых один ребенок, крайне тяжелое, еще 44, в том числе двое детей, находятся в тяжелом состоянии, — говорится в сообщении.

МЧС России обнародовало список граждан, госпитализированных после теракта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл». Перечень составлен на основе данных Минздрава и опубликован на официальном сайте ведомства. В списке значатся 107 человек.

По информации Минздрава Подмосковья, в результате теракта в «Крокус Сити Холле» погибли трое детей. Также известно, что в больницы были доставлены пятеро несовершеннолетних граждан. Согласно информации Telegram-канала «112», число погибших увеличилось до 82 человек.