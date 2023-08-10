В Минздраве назвали число пострадавших после взрыва в Сергиевом Посаде Минздрав: после взрыва в Сергиевом Посаде пострадали 80 человек, 15 в больницах

После взрыва в Сергиевом Посаде пострадали 80 человек, 15 из них в настоящее время находятся в больницах, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минздрава РФ. Также восемь человек выписаны из стационара.

По оперативным данным Федерального центра медицины катастроф Минздрава России, в результате происшествия на заводе в Сергиевом Посаде пострадали 80 человек, один человек погиб. <...> В настоящее время 15 пациентов находятся на стационарном лечении, - говорится в сообщении.

Кроме того, 56 пострадавшим помощь была оказана амбулаторно.