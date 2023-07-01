В Минздраве Карелии рассказали о травмах пострадавших в ДТП туристов Глава Минздрава Карелии: число пострадавших в ДТП с автобусом выросло до 10

Фото: Elena Mayorova/Global Look Press

Число пострадавших в результате ДТП с участием туристического автобуса в Карелии увеличилось до десяти человек. Об этом сообщил в своем Telegram-канале министр здравоохранения республики Михаил Охлопков. По его словам, у пострадавших диагностированы различные травмы, в том числе переломы.

Десять пострадавших доставлены в Сортавальскую ЦРБ. У семи пострадавших переломы различной локализации, у одного вывих сустава, а у жителя Нижегородской области ушиб мягких тканей, — написал Охлопков.

По его словам, жизни пострадавших ничто не угрожает, им оказывается необходимая медицинская помощь.

Авария с участием туристического автобуса в Карелии произошла 1 июля около 14:00. По версии полиции, водитель автобуса не справился с управлением и выехал на обочину, после чего транспортное средство перевернулось. В этот момент в салоне находился 41 человек.

Также стало известно о том, что три человека погибли и пять пострадали при столкновении трех автомобилей в Красноармейском районе Саратовской области. По данным ГАИ, столкнулись «ВАЗ-2110» под управлением 55-летнего мужчины, грузовая «Газель» с 48-летним водителем и «Ленд Крузер», которым управлял 46-летний мужчина. На месте скончались водитель и два пассажира «десятки».