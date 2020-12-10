В Минздраве Кабардино-Балкарии объяснили закупку ИВЛ по высокой цене

https://static.news.ru/photo/8a8f9a50-3ae2-11eb-8229-fa163e074e61_660.jpg Фото: Cover Images/Global Look Press

Высокая стоимость аппаратов искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ), которые были приобретены Минздравом Кабардино-Балкарии, объясняется наличием в них дополнительный функции для лечения детей. Об этом заявил министр здравоохранения республики Рустам Калибатов.

В прессе пишут, что такую же аппаратуру заказало одно из медучреждений в Санкт-Петербурге стоимостью около 3,6 миллиона рублей за каждый аппарат, то есть дешевле. Однако в статье не указывается, что приобретённые Минздравом КБР аппараты ИВЛ имеют специальную функцию — их можно использовать для искусственной вентиляции лёгких у детей, — цитирует РИА Новости главу регионального Минздрава.

Калибатов добавил, что разброс цен на аппараты ИВЛ может составлять от 3,5 до 7,6 млн рублей, при этом колебания цен происходит постоянно в условиях пандемии коронавирусной инфекции. Зачастую это становится причиной срыва закупки оборудования, так как поставщик может быть единственным участником торгов, и тогда он отказывается от сделки с целью поднять цену.

Между тем у нас нет времени, оборудование больным нужно здесь и сейчас. Поэтому, найдя хорошее оборудование с возможностью ИВЛ у детей и понимая, что в условиях дефицита завтра его может не быть по предлагаемой сегодня цене, мы заключили контракт, — рассказал Калибатов.

Он подчеркнул, что из федерального бюджета было выделено 136 млн руб. на оснащение региональных госпиталей для лечения больных COVID-19.

Ранее стало известно, что Минздрав Кабардино-Балкарии закупил пять аппаратов ИВЛ Savina 300 стоимостью 4,6 млн руб. каждый.

Как писал NEWS.ru, Росгвардия приобрела швейцарские аппараты искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ) Нamilton-T1 по цене 4,25 млн рублей за штуку у ООО «Русская медицинская корпорация». По информации сайта госзакупок, ранее другие госструктуры покупали аналогичное оборудование по более низкой цене.