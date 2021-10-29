В Минздраве заявили о снижении темпов прироста заболеваемости коронавирусом

В Министерстве здравоохранения России отметили снижение скорости прироста заболеваемости коронавирусом в тех регионах, где были ранее введены серьёзные ограничения. Эту информацию озвучил глава ведомства Михаил Мурашко, находящийся сейчас во Владимире, передаёт ТАСС.

Сегодня мы уже увидели, что в тех регионах, в которых введены ограничительные мероприятия, в том числе доступ по QR-кодам, темп прироста заболеваемости снизился. Это хороший результат, — заявил глава Минздрава.

Начиная с субботы, 30 октября, во всех российских регионах начал действовать так называемый режим нерабочих дней. Он стал вынужденной мерой, которая была введана для усиления борьбы с распространением коронавирусной инфекции.

Ранее стало известно, что руководитель Росздравнадзора Алла Самойлова вместе с заместителями отправилась в регионы со сложной обстановкой с COVID-19 для оказания методической помощи.