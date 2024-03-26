В Минусинске возбудили дело после избиения девушек из-за причесок

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Минусинске Красноярского края возбудили уголовное дело после избиения в кафе двух девушек из-за их причесок, сообщает ГСУ СКР по Красноярскому краю и Республике Хакасии. Фигурантом по делу проходит 16-летний подросток. В ближайшее время его допросят следователи. Судмедэкспертиза выясняет степень тяжести причиненного им вреда здоровью пострадавших.

Принято к производству уголовное дело, возбужденное органами полиции по факту причинения телесных повреждений двум девушкам 17 и 18 лет, по признакам преступления, предусмотренного статьей 116 УК РФ (побои), — говорится в сообщении.

По версии следствия, конфликт произошел вечером 24 марта, его спровоцировал юноша. Недовольный прическами девушек, он нанес им удары по голове и лицу. Инцидент запечатлели камеры наблюдения, установленные в кафе.

Преподаватель колледжа, где учится одна из пострадавших, рассказала NEWS.ru, что девушка является неконфликтным и интеллигентным человеком. По словам Раисы Охальниковой, студентка никогда бы не позволила себе оскорбления в адрес других.

Ранее сообщалось, что после избиения девушек госпитализировали с сотрясением мозга. По информации Telegram-канала Baza, после случившегося они также получали угрозы.