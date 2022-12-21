В Минусинске водитель протаранил здание «Пятерочки» и сбежал с места ДТП

Фото: vk.com/moykrasnoy

В городе Минусинск Красноярского края водитель протаранил здание супермаркета «Пятерочка», пишет Newslab.ru со ссылкой на местную полицию. Кроме этого он врезался в припаркованный рядом легковой автомобиль ВАЗ. После всего произошедшего водитель скрылся с места аварии.

Инцидент произошел утром 21 декабря на улице Ванеева в Минусинске. Водитель Ford Focus двигался в сторону «Пятерочки» и не справился с управлением, в результате чего влетел в витрину супермаркета. При попытке выбраться оттуда он также совершил наезд на стоявший рядом автомобиль ВАЗ 2114. Сейчас водителя разыскивает полиция.

Водитель скрылся с места происшествия, оставив транспортное средство на месте ДТП. В настоящий момент его личность устанавливается. Автомобиль эвакуирован на специализированную стоянку. В результате дорожно-транспортного происшествия никто не пострадал, — говорится в сообщении полиции.

Ранее водитель грузового автомобиля не справился с управлением и врезался в стену многоквартирного дома в Саратове. Предварительно, мужчина был пьян. Стена частично обрушилась, пострадавших не оказалось. Как рассказали в прокуратуре, семья из пострадавшей квартиры переселена во временное жилье. Виновник грузовика задержан.