В Минтрансе раскрыли, построят ли метро в Донецке Старовойт: в ЛДНР построят метро, если население составит более миллиона человек

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Агентство «Москва»

В ЛДНР построят метро, если местное население составит более миллиона человек, заявил министр транспорта России Роман Старовойт на федеральном просветительском марафоне «Знание.Первые». Мероприятие проходит в Музее Победы. По его словам, которые приводит корреспондент NEWS.ru, именно такое число жителей требуется для строительства подобного эффективного городского транспорта.

Как правило, строится метро в городах, где проживает больше миллиона человек. Мы с вами очень рассчитываем, что и Донецкая Народная Республика, и Луганская Народная Республика, они будут восстановлены, заново отстроены. Сейчас это уже происходит. И, конечно, если встанет вопрос транспортного обеспечения такого числа пассажиров, то мы вернемся к этому вопросу. Я понимаю, что метро — это самый эффективный городской транспорт сегодня, если смотреть крупные городские агломерации, — подчеркнул Старовойт.

Ранее глава Минтранса назвал Крымский мост самым значимым транспортным проектом России. По его словам, в этом ключе также можно отметить строительство высокоскоростной магистрали от Москвы до Санкт-Петербурга. Как объяснил министр, ему посчастливилось принимать непосредственное участие в реализации этого проекта.