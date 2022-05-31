Директора лицея в Екатеринбурге захотели уволить из-за «ЛГБТ-танца» Министр образования Свердловской области предложил уволить главу лицея из-за «ЛГБТ-танца» учеников

Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Министр образования и молодёжной политики Свердловской области Юрий Биктуганов предложил уволить директора екатеринбургского лицея № 12 Любовь Кулеву из-за скандала с «ЛГБТ-танцем». По его словам, которые приводит URA.RU, организаторы конкурса не уделили должного внимания тому, что ставят ученики и какие смыслы они пытаются вложить в выступление.

Считаю, что руководителя образовательного учреждения необходимо уволить, — заявил Биктуганов.

Ранее телеведущий Владимир Соловьёв раскритиковал лицей и устроенное им «вульгарное выступление с ЛГБТ-душком». Он отметил, что в 2019 году лицей получил специальный приз Ельцин Центра, школьникам ежегодно дают уроки толерантности, а на уроках английского языка предупреждают, что плохо об ЛГБТ говорят лишь «непросвещённые люди». В мэрии Екатеринбурга пояснили, что «ЛГБТ-танец» являлся пародией на молодежный клип, при этом материал для него был неудачно выбран и плохо поставлен.

Сообщается, что с директором лицея Любовью Кулевой, её замом по воспитательной работе и классным руководителем уже провели «профилактическую беседу», с педагогами — внеплановый инструктаж, а для учеников — классный час. По факту инцидента идёт служебное расследование, по результатам которого будут приняты решения. При этом известно, что директор лицея № 12 работает на своем месте с 1970-х годов, а по качеству образования учреждение является лучшим в районе.