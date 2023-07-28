В Минобороны сообщили об уничтожении танков и РСЗО Украины Минобороны: войска РФ уничтожили украинские РСЗО, танки и БМП на Запорожском направлении

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ

Российские военнослужащие группировки «Восток» на Запорожском направлении отразили атаки Вооруженных сил Украины в направлении Работино, уничтожив танки и БМП противника, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки Олег Чехов. Также военнослужащие РФ ликвидировали реактивную систему залпового огня (РСЗО), поразили пункт временной дислокации и опорный пункт ВСУ.

На Запорожском направлении успешно отражены атаки противника в направлении Работино. Уничтожены танки, БМП, боевые бронированные машины и пехота противника. Пресечена попытка боевиков подвезти резервы в район Приютного. Прибывшая живая сила уничтожена, — рассказал Чехов.

Ранее в Минобороны сообщили, что Вооруженные силы РФ нанесли удары по аэродромам ВСУ, на которых хранилась западная техника. В Хмельницкой области были уничтожены склады с авиационным топливом. В ведомстве отметили, что цель ударов достигнута, все назначенные объекты поражены.

В свою очередь военкор Дмитрий Стешин рассказал, что ВС России смогли уничтожить 25 единиц бронетехники ВСУ на Запорожском фронте. Он также сообщил об успешных действиях российской армии в районе населенного пункта Работино.