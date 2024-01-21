В Минобороны сообщили об уничтожении беспилотника над Смоленской областью

Фото: МО РФ

Министерство обороны России сообщило об уничтожении украинского беспилотника над Смоленской областью, передает ТАСС. По словам представителя ведомства, БПЛА был самолетного типа.

20 января около 23:50 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотного летательного аппарата самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Смоленской области, — сообщили в ведомстве.

Ранее вице-премьер по инновациям, развитию образования, науки и технологий, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров призвал граждан собирать беспилотники дома, а потом передавать их военным. Министр подчеркнул, что желающим предоставят доступ к онлайн-лекциям и выдадут перечень необходимых компонентов, инструментов и материалов.

До этого подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что подразделения Вооруженных сил Украины стали чаще использовать беспилотники кустарного производства на Краснолиманском направлении. По его словам, технические характеристики и спектр применения таких устройств расширились. В частности, их используют в качестве ретрансляторов.